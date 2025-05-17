17 травня вранці російські війська здійснили напад на рейсовий автобус у Білопіллі, використовуючи безпілотник. Внаслідок цього трагічного інциденту загинуло дев’ять людей, ще четверо отримали поранення. Цю інформацію підтвердила Національна поліція Сумської області.

Згідно з попередніми даними обласної військової адміністрації, удар був завданий безпілотником типу “Ланцет”. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на місці події триває рятувальна операція.

Автобус, який став мішенню для атаки, виїжджав з Білопілля о 06:00 ранку в напрямку Сум. Місцева мешканка Людмила зазначила, що це був рейсовий автобус, призначений для евакуації людей.

У зв’язку з цією трагедією в Білопіллі оголошено День трауру, який триватиме з 17 по 19 травня. Голова громади Юрій Зарко охарактеризував цей день як «чорну суботу» в історії міста.

Юрій Зарко також повідомив, що удар по автобусу був здійснений за допомогою розвідувального безпілотника. В автобусі переважно перебували жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків. Поранені отримали медичну допомогу на місці та були доставлені до лікарні в Сумах. Наразі триває евакуація тіл загиблих, ідентифікація деяких з них ще не завершена.