21 травня 2025 року вранці Білозерка, що в Херсонській області, стала мішенню для атаки російських військових, які використали безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього обстрілу постраждали четверо жінок, про що повідомила обласна військова адміністрація.

Серед постраждалих 62-річна місцева мешканка, яка отримала серйозні травми, включаючи контузію, вибухову травму, а також поранення грудної клітини і ніг. Жінку терміново госпіталізували для подальшого обстеження та лікування.

Крім того, в ОВА підтвердили інформацію про ще трьох поранених жінок. 67-річна жінка отримала контузію, а також вибухову і закриту черепно-мозкову травми. 61-річна постраждала зазнала поранень грудної клітини, плеча і ноги, а також вибухової травми. У 47-річної жінки діагностували контузію, уламкові поранення рук і ніг, а також вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Усі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше повідомив, що за попередню добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини, завдаючи ударів по соціальній інфраструктурі та житловим районам. Ці події підкреслюють тривожну ситуацію в регіоні, де мирні жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.