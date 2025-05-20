19 травня Росія здійснила атаку безпілотником “Молнія” на блокпост у Харківській області, де виконують свої обов’язки поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії. Внаслідок цього нападу постраждали двоє поліцейських і троє нацгвардійців, які отримали контузії.

Начальник поліції регіону Петро Токар повідомив, що кожен вибух, що стався під час атаки, був еквівалентний від трьох до п’яти кілограмів вибухівки, що викликало потужну ударну хвилю. Поліцейські, які опинилися в зоні ураження, отримали діагноз “акубаротравма”, що може призвести до ураження центральної нервової системи та порушення функцій внутрішніх органів.

На даний момент постраждалі почуваються задовільно, їм була надана необхідна перша медична допомога. Петро Токар висловив сподівання, що найближчим часом вони зможуть повернутися до служби та продовжити виконувати свої обов’язки на передовій.

Цей інцидент ще раз підкреслює небезпеку, з якою стикаються українські захисники на блокпостах у зоні бойових дій, а також важливість оперативної медичної підтримки для тих, хто постраждав.