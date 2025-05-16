16 травня 2025 року, близько 07:30, місто Берислав на Херсонщині стало місцем атаки російських військових, які використали безпілотний літальний апарат. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок цього нападу загинув 50-річний чоловік, а ще один отримав поранення і був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги.

Правоохоронні органи вже розпочали досудове розслідування у зв’язку з цим воєнним злочином, який призвів до загибелі людини, повідомили в прокуратурі.

Ця атака не є поодинокою: 15 травня Оперативна військова адміністрація інформувала про попередній випадок, коли російські військові скинули вибухівку з безпілотника на велосипедиста в Бериславі.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій. Влада закликає до обережності та уважності у зв’язку з можливими новими атаками.