Згідно з декларацією за 2024 рік, Біляков володіє нерухомістю в Овідіополі, що підкреслює його зв’язок з регіоном.

Цієї ночі в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу атак з боку безпілотників. Повітряні сили України зафіксували переміщення російських безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

Цей інцидент ще раз підкреслює загострення безпекової ситуації в регіоні та постійну загрозу, яку представляє агресор. Ситуація вимагає пильної уваги та готовності до можливих нових атак.