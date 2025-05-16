У ніч на 16 травня в Овідіополі, Одеська область, стався трагічний інцидент: будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова був знищений внаслідок атаки російського безпілотника. Цей удар призвів до повного руйнування будівлі.Про подію повідомили представники комунальної установи “Одеський зоопарк”. На щастя, Ігор Біляков не постраждав, але його телефон був знищений, що ускладнює його можливість зв’язуватися з іншими.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Біляков володіє нерухомістю в Овідіополі, що підкреслює його зв’язок з регіоном.

Цієї ночі в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу атак з боку безпілотників. Повітряні сили України зафіксували переміщення російських безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

Цей інцидент ще раз підкреслює загострення безпекової ситуації в регіоні та постійну загрозу, яку представляє агресор. Ситуація вимагає пильної уваги та готовності до можливих нових атак.