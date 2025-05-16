У ніч на 16 травня Одещина зазнала атаки безпілотників з боку Російської Федерації. Внаслідок цього обстрілу троє людей отримали поранення і були госпіталізовані, про що повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області.

Атака призвела до значних руйнувань: знищено приватні житлові будинки, господарські споруди та гараж, у якому знаходилися три автомобілі. На місцях влучання виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

В Одеській обласній військовій адміністрації уточнили, що безпілотники атакували Одеський та Білгород-Дністровський райони. Стан постраждалих різний: один чоловік отримав амбулаторне лікування, ще один перебуває у стані середньої тяжкості, а жінка – у вкрай тяжкому стані.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено десять одиниць техніки та 37 рятувальників ДСНС, а також дві одиниці техніки і шість осіб з місцевої пожежної команди.

У ніч на 16 травня в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Повітряні сили України повідомили про переміщення безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

Серед зруйнованих об’єктів виявився також будинок директора Одеського зоопарку, який постраждав внаслідок цієї атаки.