Вранці у суботі, 21 грудня, безпілотники атакували будинки у двох районах столиці Татарстану. У місцях влучання сталися пожежі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що вранці до Казані долетів невідомий безпілотник, але російська РЕБ “приземлила” його в елітну 32-поверхову багатоповерхівку. У будівлі виникла пожежа, мешканці були змушені евакуйовуватися пішки, оскільки ліфти не працювали.

Другий дрон влетів в інший будинок через годину після інциденту з першим. Там виникла сильна пожежа, на місці працюють оперативні служби.

“Сьогодні вранці у Казані внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів сталися пожежі у будинках Радянського, Кіровського та Приволзького районів. Служби працюють на місці займання. Надається вся необхідна допомога. Мер Казані доручив розмістити евакуйованих мешканців, забезпечити теплими речами та харчуванням”, – сповістила мерія міста.