Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що вранці до Казані долетів невідомий безпілотник, але російська РЕБ “приземлила” його в елітну 32-поверхову багатоповерхівку. У будівлі виникла пожежа, мешканці були змушені евакуйовуватися пішки, оскільки ліфти не працювали.
Другий дрон влетів в інший будинок через годину після інциденту з першим. Там виникла сильна пожежа, на місці працюють оперативні служби.
“Сьогодні вранці у Казані внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів сталися пожежі у будинках Радянського, Кіровського та Приволзького районів. Служби працюють на місці займання. Надається вся необхідна допомога. Мер Казані доручив розмістити евакуйованих мешканців, забезпечити теплими речами та харчуванням”, – сповістила мерія міста.
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