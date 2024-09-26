Про це в Телеграмі повідомляє КМВА.

“Внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА на Київ в Печерському районі попередньо сталося загоряння на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку”, – йдеться в дописі.

Оперативні служби прямують на місце, зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Своєю чергою міський голова Віталій Кличко поінформував: “Виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку”. За кілька хвилин у КМВА уточнили: “Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново Київгаз. Ведеться розвідка”.

Крім того, додали згодом у міській військовій адміністрації, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочка.

Пізніше у КМВА заявили, що, попередньо, постраждала одна дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували.