15 травня 2025 року в Бериславі, що на Херсонщині, російські військові здійснили атаку на велосипедиста за допомогою дрона. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через свій Telegram-канал.

Внаслідок нападу постраждав 71-річний чоловік, якого терміново госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією та пораненнями ніг від осколків. Лікарі наразі оцінюють його стан.

Цей інцидент стався після того, як 14 травня російські військові вже атакували місто Берислав, внаслідок чого постраждав 48-річний чоловік. Ці події свідчать про продовження агресивних дій з боку Росії на території Херсонщини, що призводить до численних жертв серед цивільного населення.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і такі атаки викликають занепокоєння серед місцевих жителів. Важливо стежити за розвитком подій, оскільки безпека населення залишається пріоритетом у цих складних умовах.