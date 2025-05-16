16 травня у Херсоні російські військові здійснили атаку на цивільний автомобіль за допомогою безпілотника, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі в соціальних мережах.

Внаслідок дронової атаки автомобіль загорівся. Постраждалими виявилися 55-річна жінка та 58-річний чоловік, які отримали серйозні травми, зокрема вибухові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Лікарі вже надають їм необхідну медичну допомогу.

Крім того, під обстрілами російських військ опинилися житлові будинки в Центральному районі Херсона. За словами Прокудіна, внаслідок обстрілів у помешканнях пошкоджені стіни та вибиті вікна.

Того ж дня, 16 травня, Укрзалізниця також повідомила про атаку російських військ на залізничний вокзал у Херсоні, що свідчить про загострення ситуації в регіоні.