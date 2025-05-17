17 травня, приблизно о 9:00, у Дніпровському районі Херсона військові Російської Федерації здійснили атаку на сміттєвоз комунального підприємства, використовуючи дрон. Внаслідок цього інциденту троє працівників отримали поранення, про що повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Атака на автомобіль КП “Парки Херсона” призвела до вибуху, внаслідок якого 59-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Постраждалого терміново доставили до лікарні за допомогою поліції.

Згодом стало відомо про ще двох поранених працівників. Чоловіки, віком 53 та 51 рік, отримали контузії та інші травми, пов’язані з вибухом. Вони наразі перебувають у медичному закладі під наглядом лікарів.

Цього ж дня, близько 6:00 ранку, в тому ж районі Херсона 62-річний чоловік підірвався на міні-“пелюстці”.

Херсонська міська військова адміністрація закликає мешканців бути обережними та дотримуватися правил безпеки в умовах воєнного стану, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому.