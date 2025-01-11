ніч на суботу, 11 січня, Росію масовано атакували безпілотники. Зокрема дрони, за повідомленням російської сторони, нібито влетіли у житлові будинки у місті Котовськ Тамбовської області.

Про це пише “NV” з посиланнями на місцеві пабліки й чиновників.

Зокрема, дрони врізалися у два багатоквартирні будинки в Котовську. Кілька людей постраждали від осколків скла, пошкоджені кілька будівель.

Також БПЛА атакували Краснодарський край РФ. У регіоні вночі лунали вибухи, а в Новоросійську почалася пожежа.

Про вибухи заявляли жителі Воронезької та Курської областей, а також захопленого Росією Криму.

У російському Міноборони повідомили, що протягом ночі сили російської ППО знищили 85 безпілотників.

Тридцять один БпЛА знищено над акваторією Чорного моря, по шістнадцять дронів збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю, чотирнадцять – над акваторією Азовського моря, чотири – над територією Білгородської області, два БпЛА перехоплені над територією Тамбовської та Курської областях.

Російська авіація ввела в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків. Як уточнюється, це зробили “для забезпечення безпеки польотів”.

Українська сторона цих атак не коментувала поки що.