Голова Дніпровської ОДА Сергій лисок повідомив про це на своєму Telegram-каналі.

За добу ворог вісім разів обстрілював район Нікополя. Він керував п’ятьма безпілотниками-камікадзе та випустив три артилерійські снаряди. Росіяни влучили по Нікопольському, Червоногригорівському, Марганецькому та Покровському районах.

“Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості”, – повідомив Лисак.

Також пошкоджені адміністративні будівлі, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд.