Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

За словами начальника ОВА В’ячеслава Негоди, об’єкт, що постраждав, є критично важливим для енергопостачання всієї області.

“Дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль. Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини”, сказав Негода.

Начальник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей додав, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб уникнути ризиків.

“Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна“, сказав Маслей.

Від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 21 одиницю техніки та 84 рятувальники.