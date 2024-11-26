Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.
За словами начальника ОВА В’ячеслава Негоди, об’єкт, що постраждав, є критично важливим для енергопостачання всієї області.
“Дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль. Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини”, — сказав Негода.
Начальник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей додав, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб уникнути ризиків.
“Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна“, — сказав Маслей.
Від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 21 одиницю техніки та 84 рятувальники.
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