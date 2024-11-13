Згідно з повідомленням губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, в результаті атаки безпілотників у Воронезькій області РФ зазнало пошкоджень одне з місцевих підприємств.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Гусєв поінформував, що засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби області виявили і нейтралізували кілька дронів.

“За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства”, – зазначив губернатор.

Влада підкреслила, що атака не призвела до серйозних пошкоджень або жертв, а місцева інфраструктура продовжує працювати без перебоїв.