Про це він повідомив у своєму Telegram.

Гусєв поінформував, що засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби області виявили і нейтралізували кілька дронів.

“За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства”, – зазначив губернатор.

Влада підкреслила, що атака не призвела до серйозних пошкоджень або жертв, а місцева інфраструктура продовжує працювати без перебоїв.

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