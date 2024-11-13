Про це він повідомив у своєму Telegram.
Гусєв поінформував, що засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби області виявили і нейтралізували кілька дронів.
“За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства”, – зазначив губернатор.
Влада підкреслила, що атака не призвела до серйозних пошкоджень або жертв, а місцева інфраструктура продовжує працювати без перебоїв.
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