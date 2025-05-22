У ніч на 22 травня 2025 року Московський аеропорт Шереметьєво призупинив свою діяльність через атаку дронів. Це рішення було підтверджено Росавіацією, яка повідомила, що з 2:45 за московським часом аеропорт не приймає та не відправляє рейси. Це вже третій випадок зупинки роботи Шереметьєво за останні 24 години.

Раніше аналогічні обмеження були введені в інших аеропортах Москви, зокрема в Домодєдово, Внуково та Жуковському. Станом на 2:47 аеропорти Домодєдово та Жуковський відновили свою роботу, тоді як в аеропорту Внуково обмеження залишаються в силі.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в ніч на 22 травня над містом було збито щонайменше 17 безпілотників. На щастя, наразі немає інформації про пошкодження інфраструктури або постраждалих осіб.

Ці події призвели до серйозних перебоїв у роботі московських аеропортів, що негативно вплинуло на розклад авіарейсів і створило додаткові труднощі для пасажирів. Ситуація залишається під контролем відповідних служб, які активно працюють над забезпеченням безпеки та відновленням нормальної роботи аеропортів.