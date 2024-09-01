Про це повідомили в МВС України.
“Окупанти випустили більш ніж десять ракет по Харкову: три влучання ракетами ЗРК С-300 та три ракети Іскандер-М.
У торговельному центрі за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий. Серед них троє дітей та два медичних працівники. Біля спорткомплексу травмовано 18 осіб, з них дві дитини”, — зазначило міністерство.
Також там додали, що гострої реакції на стрес зазнали трирічна і тримісячна діти. Усім постраждалим зараз надають допомогу.
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