Про це повідомили в МВС України.

“Окупанти випустили більш ніж десять ракет по Харкову: три влучання ракетами ЗРК С-300 та три ракети Іскандер-М.

У торговельному центрі за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий. Серед них троє дітей та два медичних працівники. Біля спорткомплексу травмовано 18 осіб, з них дві дитини”, — зазначило міністерство.