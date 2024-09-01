Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“1 вересня 2024 року окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, імовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ «Ураган».

Внаслідок влучання снарядів троє цивільних дістали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні”, – йдеться у повідомленні.