Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
“1 вересня 2024 року окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, імовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ «Ураган».
Внаслідок влучання снарядів троє цивільних дістали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Кількість жертв ще уточнюється.
Обстріл спричинив пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, а також автомобілів у місті.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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