Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА
За інформацією щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 28 квітня відомо, що у ніч на 28 квітня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.
“Зранку, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу «Shahed-131/136» місто. Внаслідок чого, сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає”, – пише Кім.
Щодо Миколаївського району відомо, що 27 квітня, о 17:25 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу «Ланцет» по Березанській громаді. Постраждалих немає.
“Також учора, 27 квітня, о 21:41, 21:46 та 22:28 ворогом здійснено артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого, пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає”, – доповнює голова Миколаївської ОДА.
Також було пошкоджено об’єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки атаки наразі уточнюються. Інформації про травмованих та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації.
За словами речниці Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ілляни Пацюк, БпЛА влучили в об’єкт рекреаційної зони.
“Пожежу, що виникла внаслідок влучання, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС площею 20 квадратних метрів. Наслідки уточнюються. Поранених немає. До гасіння пожежі залучали 14 рятувальників, три машини ДСНС”, — повідомили наостанок.
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