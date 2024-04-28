Вранці 28 квітня Миколаїв був атакований російськими військами за допомогою безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136". Було пошкоджено теплогенеруючу інфраструктуру, готелі та автомобілі. Внаслідок цього сталася пожежа на одному з відпочинкових об'єктів. Постраждалих та загиблих людей немає.

Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

За інформацією щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 28 квітня відомо, що у ніч на 28 квітня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.

“Зранку, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу «Shahed-131/136» місто. Внаслідок чого, сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає”, – пише Кім.

Щодо Миколаївського району відомо, що 27 квітня, о 17:25 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу «Ланцет» по Березанській громаді. Постраждалих немає.

“Також учора, 27 квітня, о 21:41, 21:46 та 22:28 ворогом здійснено артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого, пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає”, – доповнює голова Миколаївської ОДА.

Також було пошкоджено об’єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки атаки наразі уточнюються. Інформації про травмованих та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації.

За словами речниці Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ілляни Пацюк, БпЛА влучили в об’єкт рекреаційної зони.

“Пожежу, що виникла внаслідок влучання, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС площею 20 квадратних метрів. Наслідки уточнюються. Поранених немає. До гасіння пожежі залучали 14 рятувальників, три машини ДСНС”, — повідомили наостанок.