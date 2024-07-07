Про це повідомили джерела hromadske.
Впродовж усієї минулої доби, 6 липня, тривала пожежа на нафтобазі у станиці Павлівській. Окрім цього, дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» у станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено щонайменше три резервуари з паливом.
«СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК — чекайте на вибухову “бавовну”», — зазначило поінформоване джерело.
Оперативний штаб Краснодарського краю 6 липня вночі близько 03:00 повідомив, що безпілотники атакували об’єкти в Краснодарському краї – резервуари з паливом спалахнули у Павлівській та Ленінградській станицях. Близько 11:00 7 липня у штабі повідомили про ліквідацію пожежі.
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