У Дніпровському районі Херсона російські військові здійснили напад на пасажирський автобус, що належить КП “Херсонкомунтранссервіс”. Цю інформацію підтвердила міська військова адміністрація через соціальні мережі.

Внаслідок атаки автобус отримав серйозні пошкодження. Одна з пасажирок, жінка 1960 року народження, зазнала мінно-вибухової травми та контузії. Медичні працівники вже надають їй необхідну допомогу.

У зв’язку з активністю російських безпілотників, маршрут комунального транспорту був тимчасово скорочений до проспекту Незалежності, про що повідомили в міській військовій адміністрації.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого. Чоловік 56 років отримав вибухову травму та контузію, він звернувся до лікарні і наразі проходить обстеження, згідно з інформацією обласної військової адміністрації.

Раніше в обласній адміністрації також повідомляли про атаку на безпілотний літальний апарат “Трактор” у Херсоні, внаслідок якої постраждав чоловік через скидання вибухівки.