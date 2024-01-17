Голова Парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, прокоментував Межі свою думку та позицію Комітету з приводу системного тиску на незалежних журналістів. Він публічно засудив будь-яку атаку на незалежні медіа та вже звернувся до правоохоронних органів.

— Комітет відразу ж включився в роботу в межах своїх повноважень. Найперше, ми публічно засудили будь-який тиск та атаки на незалежні медіа, заявивши, що будь-хто, хто причетний до цього, має бути викритий та покараний. Свобода ЗМІ — головний пріоритет нашого комітету, тому тут ми однозначно на боці журналістів. Також ми вже звернулися до правоохоронних органів (СБУ та Офісу Генпрокурора), аби ініціювати початок слідства. Мені, як народному депутату, має надійти відповідь впродовж 10 днів. Чекаємо і надалі будемо діяти вже згідно з отриманою інформацією.

— Чи є у вас припущення хто може стояти за цим?

— Безумовно, атака на працівників проєктів Bihus.Info та журналіста видання «Наші гроші» Юрія Ніколова мають прямі ознаки свідомого тиску на незалежні ЗМІ. Робити припущення щодо замовників, виконавців та цілей таких дій буде неправильно, адже СБУ вже відкрило кримінальне провадження (принаймні у справ Bihus) і будь-які припущення можуть вважатися тиском на розслідування, яке вже розпочалося.

Чому саме зараз почали системно відбуватись порушення прав журналістської діяльності? Чи пов‘язуєте ви це з чимось?

— Знову таки, ліпше дочекатися результатів дій правоохоронних органів, аби напевне говорити про системний тиск на журналістське середовище. Наразі ми бачимо ознаки цього, але хотіли би дочекатися перших відповідей та наслідків таких подій.

Направду важко пов’язувати напади на Юрія Ніколова та Bihus.Info. Тут же згадаю і про перешкоджання діяльності Михайла Ткача. Ми говоримо про три провідні медіа (“Наші гроші”, Bihus та “Українську правду”), журналісти-розслідувачі котрих викривали абсолютно різних людей та різних представників тієї чи іншої влади. Вгадувати, хто найбільше хоче помститися, з мого боку було би некоректно.

Пізніше, Ярослав Юрчишин, на своїй сторінці у Facebook заявив, що вже направив депутатське звернення до Офісу Генерального Прокурора щодо погрози журналісту видання «Наші Гроші» Юрію Ніколову.

У справі Bihus.info, як вже зазначалось раніше, СБУ офіційно заявило про відкриття кримінального провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).