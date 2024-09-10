У ніч проти 10 вересня територію Росії масовано атакували безпілотники. Вибухи лунали, зокрема, у Московській, Брянській, Тульській, Калузькій, Курській та інших областях.

Про це повідомляють російські Telegram-ресурси.

Так, у Московській області, за повідомленням місцевої влади, буцімто перехопили 14 дронів, які начебто запустили ЗСУ. Безпілотники влучили в кілька будинків, а уламки нібито збитих дронів упали в аеропорту Жуковський.

Повідомлялося про загибель 9-річної дитини унаслідок влучання дрону в багатоповерхівку, однак ця інформація не підтвердилася. Натомість згодом стало відомо про загиблу 46-річну жінку.

У небі над Брянською областю, за повідомлнням губернатора Олександра Богомаза, начебто вдалося збити 59 дронів. Жертв та руйнувань, за його даними, немає. Однак у соцмережах показано, що один з безпілотників впав поблизу АЗС.

У Тульській області начебто збили 2 дрони, уламки яких впали на території одного з об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Про постраждалих чи загиблих не повідомлялося.