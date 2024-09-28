Станом на 20:00, 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по лікарні у місті Суми загинуло десять людей. Ще 22 отримали різного ступеня поранення.

Про це повідомила Сумська ОВА у Telegram-каналі.

Повідомляється, що госпіталізовано 15 осіб, з яких п’ятеро перебувають у тяжкому стані. Семеро постраждалих отримують амбулаторне лікування.

“Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров’я. Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, станом на 22:00 росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.