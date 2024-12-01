Внаслідок ворожої атаки на селище Царичанка Дніпропетровської області, що сталася 30 листопада, загинули чотири людини, ще 24 — отримали травми різної тяжкості.

Про це розповіла директорка КП “Царичанська центральна лікарня” Царичанської селищної ради Світлана Погоріла, яка була однією із перших, хто приїхав на місце ворожого удару та допомагав людям.

За її словами, люди були різного характеру травмовані — мінно-вибухові травми, тяжкі поранення, середньої легкості та стресовий стан.

“24 постраждалих доставили відразу до лікарні. Семеро потерпілих доправили до лікарні Дніпра та двох людей до лікарні Камʼянського. В місцевому медичному закладі перебувають 8 постраждалих, їх стан стабільний”, — сказала Погоріла.

Також вона прокоментувала стан людей, які отримали тяжкі поранення.

“Щодо людей з тяжкими пораненнями, у них були політравми, травми кінцівок, черевної порожнини, поперекової частини. У постраждалого 11-річного хлопчика черепно-мозкова травма”, — зазначила лікарка.