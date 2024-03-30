30 березня російські загарбники обстріляли Херсонську та Миколаївську області балістикою та керованими авіаційними ракетами. Одну ракету вдалося знищити, але є влучання по законсервованій будівлі.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

«Ворожий ракетний терор триває. Повітряні тривоги на півдні лунають з інтервалом у 5−15 хвилин протяжністю від години до 2,5», — написали військові.

Зазначається, що протягом дня росіяни атакували Херсонську та Миколаївську області різними видами ракет.

По Херсонщині до півдня ворог вдарив балістикою, попередньо, ракетою Іскандер-М, по відкритій території. Люди не постраждали.

З акваторії Чорного моря тактичною авіацією росіяни спрямували керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об’єктах Миколаївщини.

«Одну ракету вдалось знищити. Але уникнути влучання не вдалося, пошкоджено законсервовану будівлю. Головне, що люди не ушкоджені», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ України повідомили, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь було знищено керовану авіаційну ракету Х-59, розвідувальний безпілотник Supercam та ударний БпЛА Ланцет.