Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Шосткинська окружна прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним вбивством.
Інцидент стався 25 серпня, коли ворог скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал селища Свеса, внаслідок чого загинули водій та пасажирка мотоциклу, а двоє мешканців п’ятиповерхового будинку отримали поранення.
Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
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