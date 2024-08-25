Російська армія завдала авіаудару по селищу Свеса в Сумській області, внаслідок чого загинули двоє людей і двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Шосткинська окружна прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним вбивством.

Інцидент стався 25 серпня, коли ворог скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал селища Свеса, внаслідок чого загинули водій та пасажирка мотоциклу, а двоє мешканців п’ятиповерхового будинку отримали поранення.

Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.