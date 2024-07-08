Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів: 

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
  • 4 балістичні ракети “Іскандер-М”;
  • 1 крилату ракету 3М22 “Циркон”;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет “Калібр”;
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
  • 3 балістичні ракети “Іскандер-М”;
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет “Калібр”;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

“Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця”, — написав Олещук.

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