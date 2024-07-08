Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

“Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця”, — написав Олещук.