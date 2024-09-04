На зображенні може бути: 4 людини

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку”, написав Садовий.

У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями.

“Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє”, додав міський голова.