Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
“Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку”, — написав Садовий.
У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями.
“Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє”, — додав міський голова.
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