Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку”, — написав Садовий.