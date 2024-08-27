У ніч на 27 серпня було виявлено 91 засіб повітряного нападу противника.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Росіяни випустили:

– 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. – рф.);

– балістичну ракету “Іскандер-М” (із Криму);

– крилату ракету “Іскандер-К” (із Воронезької області);

– 5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області);

– 81 ударних БпЛА типу “Shahed” (із Єйська та Курської області).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збили:

– 5 крилаті ракети Х-101;

– 60 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”.

“Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України”, — йдеться у повідомленні.