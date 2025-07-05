Про це повідомляє пресслужба Київської області війської адміністрації .

В ніч на 5 липня російські війська здійснили атаку на Київську область, активізувавши свою агресію в регіоні. Сили Протиповітряної оборони працювали на повну потужність, щоб захистити населення. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

На щастя, серед місцевих жителів немає постраждалих.

“У Бориспільському районі області внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади.” – Пресслужба Київської обласної військової адміністрації

Головне управління Національної поліції Київщини повідомило, що на 9:50 зафіксовано пошкодження семи приватних будинків та трьох магазинів. У Броварському районі також постраждав один автомобіль внаслідок атаки.

На місцях подій працюють правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які документують наслідки ворожого нападу.

Напередодні в Київській області повітряна тривога тривала понад 15 годин. Хоча обійшлося без постраждалих та влучань в об’єкти критичної інфраструктури, було зафіксовано пошкодження в п’яти районах. Зокрема, на Фастівщині рятувальники ліквідували пожежу на покрівлі багатоповерхового будинку та займання семи приватних гаражів.

У Києві сили ППО також відбивали російську атаку протягом ночі. Відомо про 26 постраждалих жителів столиці, серед яких є 10-річна дівчинка. На жаль, є один загиблий. У шести районах рятувальники працювали над гасінням пожеж, зафіксовано численні руйнування.