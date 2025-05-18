18 травня 2025 року в Херсоні російські військові здійснили атаку на цивільний автомобіль за допомогою безпілотника. Внаслідок цього інциденту двоє чоловіків отримали серйозні поранення. Інформацію про подію оприлюднила обласна військова адміністрація.

Постраждалими виявилися чоловіки віком 64 та 51 років, які зазнали вибухових травм, черепно-мозкових ушкоджень, контузій та уламкових поранень. Обидва були терміново госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше повідомляв, що за останню добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок цих обстрілів поранення отримали вісім осіб.