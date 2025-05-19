19 травня вранці російські військові здійснили атаку на цивільний автомобіль у Таврійському мікрорайоні Херсона, використовуючи дрон. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Внаслідок цього нападу постраждав 23-річний чоловік, який перебував у машині. Його терміново доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу. У потерпілого виявили вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення шиї та спини.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше зазначав, що за попередню добу внаслідок обстрілів на Херсонщині загинули двоє людей, а ще шестеро отримали поранення. Російські війська обстріляли 37 населених пунктів області, що свідчить про загострення ситуації.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій.