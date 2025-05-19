У Херсоні російські військові здійснили атаку на трактор, використовуючи безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього інциденту постраждав чоловік, про що повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Постраждалим виявився 66-річний працівник підприємства критичної інфраструктури, який на момент атаки знаходився у спецтранспорті. У нього виявили вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Чоловіка терміново госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Цей випадок не є поодиноким. Раніше Херсонська обласна військова адміністрація повідомляла про атаку російських військових на фермерське господарство в селі Костирка, що також розташоване в Херсонській області.