20 травня вранці на Сумщині, в селищі Велика Писарівка Охтирського району, російські військові здійснили атаку безпілотником на пункт видачі гуманітарної допомоги. Цю інформацію підтвердила обласна прокуратура.

Внаслідок цього удару постраждав 57-річний чоловік, якого терміново госпіталізували. Ще один 51-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці події, але не потребував госпіталізації.

Охтирська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Крім того, в той же ранок безпілотник атакував приватне домоволодіння в Есманьській громаді Шосткинського району, внаслідок чого постраждав староста села.

Правоохоронні органи контролюють ситуацію та продовжують слідчі дії для з’ясування всіх обставин цих інцидентів.