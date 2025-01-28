Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Тебурець та Суспільне у Telegram, мер Умані Ірина Плетньова у Facebook.

“Із затяжною тривогою минула й ця ніч на Черкащині. В області працювали сили ППО. Утім ворожі атаки не обійшлися без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Найголовніше – люди цілі. А з рештою впораємось”, – повідомив Табурець.

За словами мера Умані Ірини Плетньової, комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.

“Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки,” – зазначила Плетньова.

На місці події розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.