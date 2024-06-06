За даними британської розвідки, ураження Силами оборони України двох залізничних поромів у тимчасово окупованому Криму могло спричинити значні перебої у військових логістичних операціях Росії.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Зазначається, що уражені ЗСУ пороми були основним засобом залізничного транспортування російських потягів з паливом, а також боєприпасами до Криму.

Розвідники зазначили, що Росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для перевезення важких вантажів через протоку.

У звіті йдеться, що погіршення пропускної здатності залізничної переправи спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, у постачанні палива до півострова.

У Міноборони Британії припускають, що росіянам доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу. Це, ймовірно, вплине на ширші морські логістичні операції РФ.

У британській розвідці додали, що удар ЗСУ по поромній переправі та подальша атака на паливний склад, розташований неподалік, підкреслює вразливість протоки до українських ударів, попри значні інвестиції Росії в безпеку і ППО.

Нагадаємо, 30 травня Генштаб ЗСУ підтвердив удар ЗСУ по Керченській поромній переправі ракетами ATACMS. За їхніми даними, пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один з них сів на мілину, що заблокувало функціонування всієї Керченської переправи.