Атаки українських дронів призвели до найнижчого рівня переробки нафти в РФ за 12 років

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters.
Це скорочення обумовлено тривалими простоями ключових нафтопереробних заводів:
- Туапсинський НПЗ втратив 5,5 млн тонн (-59,6%);
- Нижньогороднафтооргсинтез — 3,4 млн тонн (-21,8%);
- Новошахтинський ЗНП — 1,5 млн тонн (-31,4%).
Упродовж року російські НПЗ неодноразово зазнавали атак дронів, що спричинило позапланові ремонти обладнання.
Як результат, сумарний простій первинних установок на НПЗ РФ за січень-грудень 2024 року досяг 41,1 млн тонн, або 12,6% від загальних потужностей. Це на 14,4% більше, ніж у 2023 році (35,9 млн тонн). У грудні простій збільшився на 35% порівняно з початковим планом.
Російські аналітики прогнозують, що у 2025 році нафтопереробка може зрости на 1–5%. У гіршому випадку, її рівень стабілізується.
- У Росії знищено склад з деталями до дронів Shahed: збитки оцінюються у 16 мільйонів доларів
- В Орловській області РФ дрони атакували нафтобазу
- На окупованій Луганщині сталася пожежа на нафтобазі