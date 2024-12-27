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Атаки українських дронів призвели до найнижчого рівня переробки нафти в РФ за 12 років

У 2024 році обсяг нафтопереробки на російських НПЗ скоротився до 266,9 млн тонн, що є найнижчим показником із 2012 року (265,4 млн тонн). Порівняно з попереднім роком, зниження становить 8,1 млн тонн.

П’ятниця, 27 грудня 2024, 21:16

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters.

Це скорочення обумовлено тривалими простоями ключових нафтопереробних заводів:

  • Туапсинський НПЗ втратив 5,5 млн тонн (-59,6%);
  • Нижньогороднафтооргсинтез — 3,4 млн тонн (-21,8%);
  • Новошахтинський ЗНП — 1,5 млн тонн (-31,4%).

Упродовж року російські НПЗ неодноразово зазнавали атак дронів, що спричинило позапланові ремонти обладнання.

Як результат, сумарний простій первинних установок на НПЗ РФ за січень-грудень 2024 року досяг 41,1 млн тонн, або 12,6% від загальних потужностей. Це на 14,4% більше, ніж у 2023 році (35,9 млн тонн). У грудні простій збільшився на 35% порівняно з початковим планом.

Російські аналітики прогнозують, що у 2025 році нафтопереробка може зрости на 1–5%. У гіршому випадку, її рівень стабілізується.

Теги: атаки по РФ, нафта, НПЗ

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