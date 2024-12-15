Партизани навідалися до 743-го рухомого вузла зв'язку, розташованого на горі Седана у Владивостоці. Цей об'єкт є важливим елементом інфраструктури зв'язку Росії, забезпечуючи передачу даних та координацію як військових, і цивільних служб.

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш”.

Зазначається, що 743-й вузол зв’язку відіграє ключову роль в управлінні кризовими ситуаціями та військовою безпекою. Його стратегічне розташування дозволяє охоплювати великі території, надаючи надійні канали зв’язку командування та контролю.

Подібні вузли були створені для роботи в складних умовах, таких як військові конфлікти чи природні катастрофи, що робить цей об’єкт критично важливим для окупаційної армії.

“Усю зібрану інформацію про об’єкт, особовий склад, обладнання та транспорт, включаючи дані про кожен транспортний засіб, що заїжджає на територію, ми передали до правильних рук. Тепер залишається лише чекати на “гарячі” новини з глибокого тилу рашистів”, — додали в агенти “Атеш”.