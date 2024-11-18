Система охороняє бази Чорноморського флоту, склади боєприпасів та тренувальний центр для бойових дельфінів.

Про це повідомили представники партизанського руху “АТЕШ” у своєму Telegram.

Агенти провели розвідку території Камишової та Козачої бухт у Севастополі, де вдалося встановити місця розташування російських засобів протиповітряної оборони та пунктів спостереження. Зокрема, неподалік від школи водолазів Чорноморського флоту РФ було виявлено зенітно-ракетну систему “Панцир-С1”.

“Ця система ППО захищає важливі об’єкти, серед яких нафтобаза, тренувальна база для підготовки бойових дельфінів, школа водолазів, склади боєприпасів та логістики 810-ї бригади морської піхоти, а також танковий полігон і аеродром”, – повідомили представники руху.

Також агенти виявили вогневі позиції, створені для боротьби з безпілотниками, що свідчить про підготовку російських військових до захисту цієї території від авіаційних загроз.

Ці дані можуть свідчити про значну концентрацію військової інфраструктури в районі Севастополя, що є критично важливим для російських окупаційних сил у Криму.