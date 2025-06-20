Атака російського дрона в Білозерці: постраждав 68-річний чоловік

Про це йдеться у Facebook обласної військової адміністрації

20 червня в Білозерці, що на Херсонщині, стався інцидент, внаслідок якого 68-річний місцевий житель зазнав серйозних травм через атаку російського дрона. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Чоловік, який у момент нападу знаходився поруч із автомобілем, отримав численні ушкодження, зокрема контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення грудної клітки й передпліччя. Постраждалого терміново доставили до лікарні, де медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Цей випадок не є поодиноким: раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про ще один інцидент, коли внаслідок російського обстрілу постраждала місцева жителька.