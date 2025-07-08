Атака російських військових безпілотником на цивільний автомобіль у Херсоні

Про це у Facebook інформує Херсонська обласна прокуратура

Вранці 8 липня російські військові здійснили атаку на цивільний автомобіль у Херсоні, використовуючи безпілотник. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна прокуратура через свої офіційні канали.

Внаслідок вибуху загинув 66-річний водій, який знаходився в автомобілі. У зв’язку з цим, правоохоронні органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як воєнний злочин, що призвів до загибелі людини.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації, Прокудін, зазначив, що атака сталася близько 8:30. В результаті цього інциденту двоє осіб отримали поранення.

“Близько 8:30 8 липня російські військові атакували дроном автівку у середмісті Херсона. Поранені двоє людей.” – Прокудін, керівник ОВА

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі деталі цього трагічного інциденту.