Атака російських військових у Херсоні: поранені двоє чоловіків

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 червня, близько полудня, російські військові здійснили атаку на мікроавтобус у Центральному районі Херсона, скинувши вибухівку з дрона. Внаслідок цього інциденту важкі поранення отримав 66-річний чоловік.

Обласна військова адміністрація повідомила, що постраждалий зазнав вибухової травми, черепно-мозкової травми, контузії, а також уламкових поранень грудної клітини, передпліччя та стегна.

На даний момент чоловік знаходиться в лікарні, де медичні працівники оцінюють його стан як важкий, відповідно до інформації, наданої ОВА.

Цього ж дня в ОВА також повідомили про ще один випадок: російські військові атакували легковий автомобіль у Дар’ївці, внаслідок чого постраждав 59-річний чоловік.