Атака російських дронів на цивільний автомобіль у Запорізькій області 8 липня 2025

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

8 липня 2025 року армія Російської Федерації здійснила атаку на цивільний автомобіль у Гуляйпільській громаді Запорізької області за допомогою дрона. Внаслідок цього інциденту троє осіб отримали поранення, двоє з яких були госпіталізовані.

Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.

“Росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку у Гуляйпільській громаді. Дістали поранень троє людей. 47-річна жінка та 59-річний чоловік доправлені до лікарні. Зараз вони під наглядом лікарів. 70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Він від госпіталізації відмовився.” – Іван Федоров

Варто зазначити, що 7 липня російські військові обстріляли тринадцять населених пунктів у Запорізькій області, внаслідок чого двадцять людей отримали поранення.