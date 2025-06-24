Атака російських дронів Shahed на навчальний центр ЗСУ: поранено військовослужбовця

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ
24 червня армія Російської Федерації здійснила атаку на територію одного з навчальних центрів Збройних Сил України, використовуючи ударні дрони типу “Shahed”. Внаслідок цього інциденту один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
У звіті зазначається:
“Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.”
Крім того, у Сухопутних військах підкреслили, що наразі вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак з боку Росії.
Командування закликало всіх військових бути уважними, дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.
Попередні атаки на навчальні центри ЗСУ
1 червня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло 12 військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для розслідування обставин та причин втрат особового складу була створена комісія.
На тлі цих подій тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий вирішив подати рапорт про відставку, назвавши це “усвідомленим кроком” через “відчуття відповідальності” за наслідки удару армії РФ.
3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Драпатого з посади, призначивши його на керівну роль в Об’єднаних силах українського війська.
19 червня було призначено нового командувача Сухопутних військ – бригадного генерала Геннадія Шаповалова.
22 червня армія РФ знову завдала ракетного удару, цього разу по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ на Херсонщині. Внаслідок атаки загинуло троє військовослужбовців, ще чотирнадцять отримали поранення. Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що це був тимчасовий тренувальний полігон, і за кілька хвилин до удару особовий склад встиг розосередитися та перебував в укриттях.
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