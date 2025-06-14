Напад на українця в Берліні: поліція розслідує інцидент

Про це у соцмережі Х повідомляє Twitter-акаунт поліції Берліна

У столиці Німеччини, Берліні, 14 червня вранці стався напад на українця, під час якого двоє невідомих осіб вдарили його ножем. Постраждалий наразі перебуває в лікарні, а німецькі правоохоронці займаються розслідуванням цього інциденту.

Згідно з інформацією, опублікованою поліцією Берліна у соціальній мережі X, 51-річний чоловік вигулював свого собаку в парку, спілкуючись з ним українською мовою.

Після цього до нього підійшли двоє незнайомців і запитали про його національність. Коли чоловік відповів, що він українець, один з нападників вдарив його ножем у живіт.

Постраждалого терміново госпіталізували, і наразі він отримує медичну допомогу. За словами поліції, його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі деталі цього нападу та знайти винних.