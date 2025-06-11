Атака на підприємство у Харкові 7 червня: рятувальники деблокували тіло загиблого

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі

11 червня стало відомо, що рятувальники деблокували тіло загиблого, яке було виявлено на підприємстві у Київському районі Харкова. Це місце постраждало від російських атак 7 червня. Міський голова Ігор Терехов підтвердив цю інформацію.

Крім того, рятувальники знайшли ще одне тіло, і роботи з деблокування тривають. Пошукова операція продовжується.

Атака на підприємство у Київському районі Харкова 7 червня

В ніч на 7 червня підприємство зазнало близько 50 ударів безпілотниками, керованими авіаційними бомбами та ракетами. Вогонь охопив чотири виробничі будівлі загальною площею 10 тисяч квадратних метрів, про що повідомив керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов 9 червня.

О 08:35 8 червня рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка продовжує гаситися. Для посилення зусиль до Харкова прибули бійці ДСНС з інших регіонів. Зведені загони працюють над розбиранням конструкцій, щоб дістатися до підвального приміщення, де, ймовірно, можуть перебувати люди – шестеро з них вважаються зниклими безвісти.

Після атак вдалося врятувати двох осіб, яких рятувальники вивели з задимленої зони, використовуючи маски для захисту органів дихання.

Під час ліквідації пожежі стався обвал конструкції, внаслідок чого постраждав один з рятувальників, але його стан оцінюється як легкий. Ситуацію ускладнює аварійний стан будівлі, що призводить до непередбачуваних руйнацій та обвалів.