Атака на Київ 4 липня: постраждалі, санкції США та визнання Талібану Росією

Як пише медіа The Hill, сенатори Джин Шагін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс заявили про початок розслідування щодо призупинення санкцій Трампом.

У ніч на 4 липня Київ зазнав атаки з боку російських військ, внаслідок якої постраждали 23 особи. Система протиповітряної оборони столиці спрацювала, збивши кілька дронів, проте уламки впали на 13 різних локацій, викликавши пожежі в житлових районах, складських приміщеннях та приватному секторі.

Найбільше постраждали райони Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Святошинський і Дніпровський. Станом на ранок 4 липня 14 постраждалих були госпіталізовані, інші отримали амбулаторну допомогу. Обстріли також пошкодили залізничну інфраструктуру, що призвело до затримок потягів до двох годин, а Kyiv City Express працює частково.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не вдалося досягти прогресу у питанні припинення війни в Україні. Розмова також стосувалася ситуації в Ірані.

“Розмова стосувалася також ситуації в Ірані. США продовжують постачати Україні зброю, однак країна має подбати про власні запаси, адже, за його словами, ‘Байден виснажив усю країну, відправляючи зброю’.” – Дональд Трамп

Розмова між Трампом і Путіним тривала майже годину 3 липня. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найближчими днями може відбутися його розмова з Трампом.

Росія офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані, про що повідомило Міністерство закордонних справ Афганістану. Російський посол Дмитро Жирнов на зустрічі з главою МЗС Афганістану Маулві Аміром Ханом Моттакі оголосив про рішення уряду РФ визнати Ісламський Емірат Афганістан.

Цю інформацію підтвердили в російському МЗС. Раніше Росія почала забезпечувати рух “Талібан” мобільним зв’язком, розмістивши в чотирьох регіонах Афганістану ядро 4G на базових станціях зв’язку.

Троє сенаторів-демократів США оголосили про початок розслідування після понад п’ятимісячної паузи адміністрації Дональда Трампа у запровадженні нових санкцій проти Росії через війну в Україні.

“Бездіяльність Трампа дозволяє Путіну продовжувати агресію, попри обіцянки швидко завершити війну. Ми закликаємо адміністрацію забезпечити виконання чинних санкцій і приєднатися до партнерів із G7 для посилення тиску на Кремль.” – Сенатори США

1 липня президент США скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення з “чорних списків” деяких російських банків, установ та фізичних осіб.