5% підприємств зі статусом критичності в різних частинах країни було виявлено схожі ознаки зловживань, незважаючи на те, що статус критичності вони отримували в різних установах: від обласних адміністрацій до міністерств, повідомила перша віцепрем'єрка, — міністерка економіки.

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко написала у себе у Фейсбуці.

“За результатами аудиту ми оновили підходи до бронювання, щоб виключити ті проблеми, які виявили. Аналіз, який проводило Міністерство оборони України та ОВА показує, що у 5% підприємств зі статусом критичності в різних частинах країни були виявлені схожі ознаки зловживань попри те, що статус критичності вони отримували у різних установах: від обласних адміністрацій до міністерств. Тобто розв’язувати проблему треба системно. Аудит показав, що були підприємства, які після отримання статусу критичності різко знизили зарплати працівникам, а деякі — шукали способи для понаднормового збільшення заброньованих”, — написала вона.

Водночас Свириденко наголосила, що головне це те, що бронювання триватиме й надалі.

“Це те, за що я виступала у комунікації з колегами. Бо це єдиний спосіб втримати економіку на плаву і зберегти баланс між потребами армії у фінансуванні, і потребах армії у людях.Дуже показові цифри — лише 12% українських підприємств мають статус критично важливих, але саме вони є основним джерелом надходжень коштів для оборони держави — у 2022-2023 роках ці підприємства генерували близько 67% доходів всіх підприємств країни. У перерахунку на одного заброньованого працівника виходить близько 1,2 млн грн податків на рік. Приблизно стільки потрібно для забезпечення одного військового у рік. Це приблизно відповідає необхідному забезпеченню одного військового”, — заявила перша віцепрем’єрка.

Свириденко зазначила, що для мінімізації зловживань галузеві та регіональні критерії критичності узгоджуватимуть Міноборони та Мінекономіки, а два з трьох критеріїв отримання статусу критичності стануть обов’язковими. Зокрема, середня зарплата на підприємстві має бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат (зараз 20 тис. грн, умова не поширюється на державні та комунальні підприємства) і зарплата броньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат, крім того, підприємство не повинно мати заборгованості зі сплати всіх податків.

Перша віцепрем’єрка додала, що моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам за середньою зарплатою, рівнем сплати податків і кількістю військовозобов’язаних відбуватиметься щоквартально. “У разі порушень, підприємство повинно пояснити ситуацію, якщо моніторинг дасть негативний результат, критичність може бути анульована”, – зазначила вона.

Як повідомлялося, загальна кількість заброньованих в Україні становить близько 850 тис., які працюють у 20 тис. компаній.