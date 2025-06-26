Австралія запровадила нові санкції проти російських осіб і компаній

Як повідомляє офіційне повідомлення Міністерства закордонних справ Австралії
Австралійське Міністерство закордонних справ оголосило про введення нових санкцій, які стосуються 37 фізичних осіб та 7 юридичних осіб, пов’язаних із Росією. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті відомства.
Серед осіб, на яких накладено санкції, опинилися голова Татарстану Рустам Мініханов, члени ради директорів компаній “Совкомфлот” та “Газпромнафта”, а також бізнесмен Артем Чайка, син колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки. До списку також потрапили медіаменеджер Арам Габрелянов і генеральний директор “Інституту розвитку інтернету” (ІРІ) Олексій Гореславський.
Серед юридичних осіб, які підпали під санкції, виявилися страхова компанія “Злагода”, виробник процесорів “Байкал електронікс”, а також компанії “Мінатех” і “Мікрон”.
Згідно з новими обмеженнями, Австралія блокує фінансові операції для зазначених осіб і компаній, а також забороняє їм в’їзд на свою територію.
Нагадаємо, що 18 червня Австралія вперше запровадила санкції проти так званого “тіньового флоту” Росії, до якого входять 60 суден. Ці судна, за даними австралійського уряду, використовуються для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України.
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